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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Астана - Партизани
Астана - Партизани: обзор матча 24 августа 2023
Астана
24.08.2023, четверг, 17:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Партизани
41'
С. Лончар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Партизани
Замена
А. Дарабаев
️️️️
С. Лончар
86'
Замена
Ж. Томашевич
️️️️
А. Аманович
83'
Желтая карточка
А. Аманович
77'
Желтая карточка
С. Лончар
76'
72'
Желтая карточка
В. Муратай
Желтая карточка
Д. Дарбо
72'
Замена
И. Куат
️️️️
М. Эбонг
65'
Замена
М. Габышев
️️️️
К. Оганесян
65'
Замена
М. Томасов
️️️️
А. Аимбетов
65'
59'
Замена
A. Dieudonné Bintsouka
️️️️
G. Taipi
49'
Желтая карточка
П. Кирко
ГОЛ! 1:0!
С. Лончар
41'
20'
Желтая карточка
Э. Сота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Партизани
60
Панайот Кирко
ВР
28
Элжон Сота
ЦЗ
17
Mateo Kocijan
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
26
Gjelbrim Taipi
ЦП
7
Adnard Mehmeti
ЦП
21
Валентино Муратай
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
6
Leart Zekolli
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Партизани
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
23
Marcelino Preka
ЦЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
14
Магуэтт Гуйе
ОП
20
Gjergji Kote
ЦП
88
Сабит Билали
ЦП
9
Albers Keko
ЦФ
24
Archange Dieudonné Bintsouka
ЦФ
4-3-1-2
93
Чондрич
55
Аманович
15
Бейсебеков
22
Марочкин
13
Оганесян
70
Урега
10
Лончар
11
Вороговский
7
Эбонг
98
Дарбо
95
Аимбетов
3-4-1-2
60
Кирко
2
Хадрой
17
28
Сота
26
7
21
Муратай
99
Ррапай
11
Грезда
6
77
Кара
13
Оганесян
19
Габышев
19
Габышев
13
Оганесян
55
Аманович
5
Томашевич
5
Томашевич
55
Аманович
7
Эбонг
5
Куат
5
Куат
7
Эбонг
95
Аимбетов
10
Томасов
10
Томасов
95
Аимбетов
10
Лончар
6
Дарабаев
6
Дарабаев
10
Лончар
26
24
24
26
Остались в запасе
Астана
Партизани
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
14
Магуэтт Гуйе
ОП
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
23
Marcelino Preka
ЦЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
20
Gjergji Kote
ЦП
88
Сабит Билали
ЦП
9
Albers Keko
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
14
Магуэтт Гуйе
ОП
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
23
Marcelino Preka
ЦЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
20
Gjergji Kote
ЦП
88
Сабит Билали
ЦП
9
Albers Keko
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Зоран Зекич
Статистика матча Астана - Партизани
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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