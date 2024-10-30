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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Арсенал
Престон - Арсенал: обзор матча 30 октября 2024
Престон
30.10.2024, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Арсенал
24'
Г. Жезус
33'
И. Нванери
57'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Престон - Арсенал
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
83'
80'
Замена
Э. Хевен
️️️️
И. Нванери
Замена
Д. Стори
️️️️
Л. Линдсэй
77'
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
73'
Замена
K. Best
️️️️
Э. Хьюз
68'
62'
Замена
Б. Сака
️️️️
Г. Мартинелли
62'
Замена
М. Льюис-Скелли
️️️️
А. Зинченко
Замена
Б. Поттс
️️️️
К. Кесслер-Хейден
60'
Замена
Э. Риис
️️️️
С. Гринвуд
60'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
Д. Боулер
59'
57'
ГОЛ! 0:3!
К. Хаверц
Пас отдал
Я. Кивиор
Желтая карточка
Э. Хьюз
55'
46'
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Мерино
46'
Замена
Т. Парти
️️️️
Х. Тимбер
33'
ГОЛ! 0:2!
И. Нванери
Пас отдал
Г. Жезус
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Я. Кивиор
Желтая карточка
К. Кесслер-Хейден
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
4
Райан Ледсон
(К)
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Джош Боулер
ПВ
19
J. Okkels
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
(К)
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
3
Kian Best
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
17
Эмиль Риис
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
48
Джош Николс
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-3-2-1
28
Вудман
6
Уотмоу
6
Линдсэй
16
Хьюз
20
Кесслер-Хейден
14
Холмс
23
Тордарсон
4
Ледсон
20
Гринвуд
11
Боулер
19
4-3-2-1
1
Сетфорд
12
Тимбер
2
Салиба
4
Кивиор
47
Зинченко
18
Нванери
21
Жоржиньо
23
Мерино
19
Стерлинг
7
Мартинелли
9
Жезус
6
Линдсэй
14
Стори
14
Стори
6
Линдсэй
20
Кесслер-Хейден
44
Поттс
44
Поттс
20
Кесслер-Хейден
16
Хьюз
3
3
16
Хьюз
11
Боулер
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Боулер
20
Гринвуд
17
Риис
17
Риис
20
Гринвуд
18
Нванери
26
Хевен
26
Хевен
18
Нванери
47
Зинченко
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
47
Зинченко
12
Тимбер
18
Парти
18
Парти
12
Тимбер
7
Мартинелли
7
Сака
7
Сака
7
Мартинелли
23
Мерино
29
Хаверц
29
Хаверц
23
Мерино
Остались в запасе
Престон
Арсенал
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
1
Давид Райя
ВР
48
Джош Николс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
48
Джош Николс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Престон - Арсенал
4
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
4
Офсайды
2
2
Количество передач
243
715
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бернли
- : -
06.12.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Deepdale, Preston
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