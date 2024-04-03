Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лутон Таун
Арсенал - Лутон Таун: обзор матча 03 апреля 2024
Арсенал
03.04.2024, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
24'
М. Эдегор
44'
Д. Хасиока (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Лутон Таун
Замена
Жоржиньо
️️️️
Э. Смит-Роу
85'
81'
Замена
Л. Берри
️️️️
Э. Таунсенд
75'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Ф. Оньединма
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Р. Нелсон
75'
74'
Желтая карточка
Ф. Оньединма
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
74'
Замена
Д. Райс
️️️️
Т. Парти
67'
Желтая карточка
К. Хаверц
66'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
К. Хаверц
66'
54'
Замена
Т. Чон
️️️️
П. Мпанцу
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Хасиока
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Эдегор
Пас отдал
К. Хаверц
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
47
Зинченко
6
Габриэль
2
Салиба
4
Уайт
18
Парти
19
Троссард
32
Смит-Роу
17
Нелсон
29
Хаверц
8
Эдегор
3-1-2-3-1
1
Камински
14
Хасиока
15
Менжи
12
Каборе
17
Мпанцу
44
Оньединма
6
Баркли
25
Таунсенд
18
Кларк
45
Даути
9
Моррис
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
18
Парти
41
Райс
41
Райс
18
Парти
32
Смит-Роу
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
32
Смит-Роу
17
Нелсон
7
Мартинелли
7
Мартинелли
17
Нелсон
29
Хаверц
9
Нкетиа
9
Нкетиа
29
Хаверц
25
Таунсенд
8
Берри
8
Берри
25
Таунсенд
17
Мпанцу
19
Чон
19
Чон
17
Мпанцу
44
Оньединма
12
Вудроу
12
Вудроу
44
Оньединма
Остались в запасе
Арсенал
Лутон Таун
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Арсенал - Лутон Таун
1
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
8
Офсайды
1
1
Количество передач
614
423
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.18
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Лутон Таун
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
09:33
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
09:33
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+