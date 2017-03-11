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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Линкольн
Арсенал - Линкольн: обзор матча 11 марта 2017
Арсенал
11.03.2017, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
5 : 0
Завершен
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арсенал - Линкольн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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