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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Донкастер Роверс
Арсенал - Донкастер Роверс: обзор матча 20 сентября 2017
Арсенал
20.09.2017, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
25'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Донкастер Роверс
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Санчес
25'
Начало матча
Статистика матча Арсенал - Донкастер Роверс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
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