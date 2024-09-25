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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Болтон
Арсенал - Болтон: обзор матча 25 сентября 2024
Арсенал
25.09.2024, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Болтон
16'
Д. Райс
37'
И. Нванери
49'
И. Нванери
64'
Р. Стерлинг
77'
К. Хаверц
53'
А. Коллинз
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Болтон
Замена
И. Кабия
️️️️
Р. Стерлинг
81'
79'
Замена
Д. Чарльз
️️️️
А. Коллинз
78'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. МакЭти
ГОЛ! 5:1!
К. Хаверц
77'
71'
Замена
Д. Джонстон
️️️️
C. Forino Joseph
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Б. Сака
71'
Замена
М. Какурри
️️️️
Р. Калафьори
70'
69'
Замена
Д. Матете
️️️️
К. Демпси
69'
Замена
Д. Томасон
️️️️
С. Эрфилд
ГОЛ! 4:1!
Р. Стерлинг
64'
Замена
Габриэль
️️️️
М. Льюис-Скелли
62'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Д. Райс
62'
53'
ГОЛ! 3:1!
А. Коллинз
Пас отдал
Д. МакЭти
ГОЛ! 3:0!
И. Нванери
Пас отдал
Д. Райс
49'
ГОЛ! 2:0!
И. Нванери
Пас отдал
Р. Стерлинг
37'
Желтая карточка
Р. Калафьори
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Райс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
55
Джек Портер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
(К)
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Болтон
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
18
Эоин Тоал
(К)
ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
Арсенал
51
Alexei Rojas
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
16
Sam Inwood
ЦП
28
Джей Матете
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
3-2-2-2-1
55
Портер
33
Калафьори
4
Кивиор
48
Николс
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Нванери
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Сака
9
Жезус
4-3-3
23
Саутвуд
2
Когли
18
Тоал
3
4
Сантуш
10
Демпси
8
Шихан
37
Эрфилд
14
45
МакЭти
10
Коллинз
33
Калафьори
2
Какурри
2
Какурри
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
6
Габриэль
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
41
Райс
29
Хаверц
29
Хаверц
41
Райс
19
Стерлинг
19
Кабия
19
Кабия
19
Стерлинг
3
6
Джонстон
6
Джонстон
3
10
Демпси
28
Матете
28
Матете
10
Демпси
37
Эрфилд
14
Томасон
14
Томасон
37
Эрфилд
45
МакЭти
20
Адебойежо
20
Адебойежо
45
МакЭти
10
Коллинз
19
Чарльз
19
Чарльз
10
Коллинз
Остались в запасе
Арсенал
Болтон
51
Alexei Rojas
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Натан Бакстер
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
16
Sam Inwood
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
Остались в запасе
51
Alexei Rojas
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
16
Sam Inwood
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Арсенал - Болтон
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
5
8
Офсайды
1
2
Количество передач
639
186
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
62
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Болтон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
- : -
05.12.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 4
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
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