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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Арука
Олимпиакос - Арука: обзор матча 25 августа 2016
Олимпиакос
25.08.2016, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Арука
94'
А. Домингес
113'
Б. Идейе
80'
Геге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Арука
Желтая карточка
М. Да Кошта
120'
ГОЛ! 2:1!
Б. Идейе
113'
ГОЛ! 1:1!
А. Домингес
94'
Замена
А. Домингес
️️️️
Э. Камбьяссо
90'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
87'
80'
ГОЛ! 0:1!
Геге
77'
Замена
Матеуш
️️️️
Зекинья
Желтая карточка
А. де ла Белья
76'
Замена
А. Мартинш
️️️️
К. Фортунис
72'
70'
Желтая карточка
Геге
Желтая карточка
Ф. Пардо
62'
Желтая карточка
Себа
58'
Желтая карточка
А. Ботиа
43'
17'
Желтая карточка
Зекинья
15'
Желтая карточка
Х. Мануэль Веласкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
92
Себа
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Арука
1
Рафаэль Бракали
ВР
14
Геге
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
3
Уго Башту
ЦЗ
95
Вальтер Гонсалес
ЦФ
87
Зекинья
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
28
Андре Мартинш
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
Арука
85
Руй Сакраменто
ВР
12
Матеуш
ЦФ
3-2-1-3
1
Капино
4
Ботиа
3
Да Кошта
3
де ла Белья
91
Камбьяссо
19
Миливойевич
7
Фортунис
27
Пардо
12
Идейе
92
Себа
3-2
1
Бракали
14
Геге
4
Веласкес
3
Башту
87
Зекинья
95
Гонсалес
7
Фортунис
28
Мартинш
28
Мартинш
7
Фортунис
91
Камбьяссо
10
Домингес
10
Домингес
91
Камбьяссо
87
Зекинья
12
Матеуш
12
Матеуш
87
Зекинья
Остались в запасе
Олимпиакос
Арука
14
Саша Зделар
ОП
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
Никола Леали
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
85
Руй Сакраменто
ВР
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
14
Саша Зделар
ОП
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
Никола Леали
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
Остались в запасе
85
Руй Сакраменто
ВР
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Олимпиакос - Арука
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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