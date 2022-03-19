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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Арминия
Майнц - Арминия: обзор матча 19 марта 2022
Майнц
19.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Арминия
1'
Ж. Буркардт
65'
М. Ниахате (П)
75'
Ж. Буркардт (П)
79'
М. Ингвартсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Арминия
Замена
К. Штегер
️️️️
Д. Кор
82'
Замена
А. Лукоки
️️️️
А. Мартин
82'
Замена
П. Небель
️️️️
Ж. Бутьюс
82'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Ингвартсен
79'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
76'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Буркардт
75'
72'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
М. Окугава
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ниахате
65'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Л. Джэ Сон
55'
46'
Замена
М. Претль
️️️️
С. Василиадис
46'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Б. Ласм
Желтая карточка
Д. Кор
10'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Буркардт
Пас отдал
С. Видмер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
24
Мануэль Претль
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
3-2-1-2-2
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
19
Ниахате
24
Мартин
30
Видмер
31
Кор
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
9
Онисиво
9
Буркардт
4-3-2-1
1
Ортега
4
де Медина
5
Пипер
16
Андраде
2
Белло
18
Шепф
19
Василиадис
7
Окугава
8
Виммер
25
Хак
11
Ласм
24
Мартин
24
Лукоки
24
Лукоки
24
Мартин
7
Джэ Сон
18
Баррейро
18
Баррейро
7
Джэ Сон
31
Кор
7
Штегер
7
Штегер
31
Кор
14
Бутьюс
8
Небель
8
Небель
14
Бутьюс
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
19
Василиадис
24
Претль
24
Претль
19
Василиадис
11
Ласм
9
Клоз
9
Клоз
11
Ласм
7
Окугава
26
Крюгер
26
Крюгер
7
Окугава
Остались в запасе
Майнц
Арминия
1
Лассе Рис
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Стефанос Капино
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Майнц - Арминия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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