Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Арминия
Хоффенхайм - Арминия: обзор матча 13 февраля 2022
Хоффенхайм
13.02.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Арминия
22'
Б. Хюбнер
51'
Ж. Рюттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Арминия
Желтая карточка
Ф. Гриллич
90'
+5
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
84'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Д. Самассеку
84'
75'
Замена
Б. Ласм
️️️️
М. Окугава
Замена
С. Пош
️️️️
Б. Хюбнер
74'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
И. Бебу
74'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Ж. Рюттер
63'
62'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Я. Серра
62'
Замена
Д. Белло
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
62'
Замена
Р. Хак
️️️️
Ф. Крюгер
57'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
А. Пипер
ГОЛ! 2:0!
Ж. Рюттер
Пас отдал
М. Даббур
51'
Желтая карточка
Д. Гайгер
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Б. Хюбнер
Пас отдал
Д. Раум
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ЦЗ
22
Давид Раум
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПП
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Фисник Аслани
ЦФ
Арминия
1
Арне Шульц
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
6
Фабиан Кунце
ОП
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
27
Гриллич
18
Самассеку
22
Раум
18
Гайгер
9
Бебу
14
Баумгартнер
10
Рюттер
9
Даббур
4-4-2
1
Ортега
27
Брюннер
4
Нильссон
5
Пипер
7
Лаурсен
18
Шепф
19
Василиадис
8
Кастро
7
Окугава
26
Крюгер
13
Серра
18
Самассеку
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
18
Самассеку
21
Хюбнер
4
Пош
4
Пош
21
Хюбнер
10
Рюттер
3
Кадержабек
3
Кадержабек
10
Рюттер
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
9
Бебу
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Бебу
5
Пипер
5
Рамуш
5
Рамуш
5
Пипер
26
Крюгер
25
Хак
25
Хак
26
Крюгер
7
Окугава
11
Ласм
11
Ласм
7
Окугава
13
Серра
9
Клоз
9
Клоз
13
Серра
7
Лаурсен
2
Белло
2
Белло
7
Лаурсен
Остались в запасе
Хоффенхайм
Арминия
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Арне Шульц
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Арне Шульц
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Хоффенхайм - Арминия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Арминия
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+