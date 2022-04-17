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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Бавария
Арминия - Бавария: обзор матча 17 апреля 2022
Арминия
17.04.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
10'
Я. Барретт Лаурсен (АГ)
45+7'
С. Гнабри
85'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Бавария
89'
Замена
Г. Видович
️️️️
С. Гнабри
88'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
85'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мусиала
Пас отдал
Р. Левандовски
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Шепф
74'
Замена
Р. Хак
️️️️
Я. Серра
74'
65'
Желтая карточка
Й. Киммих
61'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
61'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Забитцер
48'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Т. Ньянзу
45'
+7
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
Замена
С. Василиадис
️️️️
Ф. Кунце
45'
+4
45'
Желтая карточка
Т. Ньянзу
Замена
Д. Белло
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
39'
Желтая карточка
Ф. Кунце
25'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Барретт Лаурсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
37
Владислав Черны
АП
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Малик Тилльман
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Ортега
7
Лаурсен
5
Пипер
4
Нильссон
5
Рамуш
6
Кунце
24
Претль
7
Окугава
18
Шепф
8
Виммер
13
Серра
4-1-2-1-2
1
Нойер
28
Павар
23
Ньянзу
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
20
Забитцер
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
7
Лаурсен
2
Белло
2
Белло
7
Лаурсен
18
Шепф
8
Кастро
8
Кастро
18
Шепф
6
Кунце
19
Василиадис
19
Василиадис
6
Кунце
13
Серра
25
Хак
25
Хак
13
Серра
23
Ньянзу
44
Станишич
44
Станишич
23
Ньянзу
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
20
Забитцер
10
Сане
10
Сане
20
Забитцер
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
7
Гнабри
40
Видович
40
Видович
7
Гнабри
Остались в запасе
Арминия
Бавария
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
27
Бурак Индже
ЦП
37
Владислав Черны
АП
Главный тренер
Франк Крамер
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Марк Рока
ОП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
27
Бурак Индже
ЦП
37
Владислав Черны
АП
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Марк Рока
ОП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Арминия - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
Где смотреть матч:
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