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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сальвадор - Армения
Сальвадор - Армения: обзор матча 02 июня 2016
Сальвадор
02.06.2016, четверг, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сальвадор - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Тихуана
0 : 0
10.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 0
04.06.2026
Сальвадор
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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