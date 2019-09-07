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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Армавир
Нижний Новгород - Армавир: обзор матча 07 сентября 2019
Нижний Новгород
07.09.2019, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Армавир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нижний Новгород - Армавир
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
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