Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Колос
Арис - Колос: обзор матча 17 сентября 2020
Арис
17.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Колос
88'
Замена
Д. Костышин
️️️️
Е. Смирный
Замена
Д. Мансини
️️️️
L. Sasha
78'
Замена
D. Manos
️️️️
К. Ганя
70'
64'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
В. Лысенко
50'
Замена
Е. Морозко
️️️️
А. Зозуля
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Арис
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Колос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
1-5-1-3
23
Хулиан
31
Роуз
16
Гама
10
8
Матилья
8
Джегго
88
18
Бертольо
11
Ганя
11
15
3-5-2
23
Волынец
9
Зозуля
90
Петров
21
Новак
13
8
Смирный
90
Богданов
91
Задоя
29
Емец
7
Лысенко
9
Антюх
88
7
Мансини
7
Мансини
88
11
Ганя
9
9
11
Ганя
7
Лысенко
11
Селезнев
11
Селезнев
7
Лысенко
9
Зозуля
17
Морозко
17
Морозко
9
Зозуля
8
Смирный
8
Костышин
8
Костышин
8
Смирный
Остались в запасе
Арис
Колос
1
Zacharie Boucher
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
1
Zacharie Boucher
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
Остались в запасе
5
Александр Черноморец
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Арис - Колос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
Новости команд
Все
Арис
Колос
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+