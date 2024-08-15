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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Академия Пушкаша - Арарат-Армения
Академия Пушкаша - Арарат-Армения: обзор матча 15 августа 2024
Академия Пушкаша
15.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 3
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Арарат-Армения
8'
Ж. Надь
47'
Ж. Надь
90+4'
A. Favorov
44'
О. Арутюнян
85'
J. Duarte
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Арарат-Армения
Желтая карточка
A. Favorov
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
A. Favorov
90'
+4
Желтая карточка
G. Komaromi
89'
87'
Желтая карточка
J. Duarte
85'
ГОЛ! 2:2!
J. Duarte
Замена
A. Favorov
️️️️
J. Plsek
83'
71'
Замена
A. Tera
️️️️
О. Арутюнян
Замена
J. Levi
️️️️
R. Szolnoki
64'
Замена
G. Komaromi
️️️️
М. Сойсало
64'
Желтая карточка
R. Szolnoki
62'
62'
Красная карточка
А. Нонди
58'
Замена
E. Ocansey
️️️️
A. Rodriguez
58'
Замена
J. Duarte
️️️️
A. Ambartsumyan
ГОЛ! 2:1!
Ж. Надь
Пас отдал
М. Сойсало
47'
Замена
J. Puljic
️️️️
Л. Колли
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
О. Арутюнян
31'
Желтая карточка
A. Rodriguez
21'
Желтая карточка
A. Ambartsumyan
ГОЛ! 1:0!
Ж. Надь
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Арарат-Армения
25
Данил Кучер
ВР
16
Эдгар Григорян
ЛЗ
3
Джуниор Хулио
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
12
Амос Нонди
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
15
Тентон Йенне
ЦП
10
Armen Ambartsumyan
(К)
ЦФ
21
A. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Академия Пушкаша
6
Акош Маркграф
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Арарат-Армения
1
Rafael Manasyan
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
11
Jonathan Duarte
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
21
Narek Alaverdyan
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
3-2-2-3
91
22
33
94
Стронати
18
Надь
23
Масейрас
16
Ниссила
20
Сойсало
9
Колли
23
14
4-3-1-2
25
Кучер
13
Оганесян
3
Хулио
4
Кейрош
16
Григорян
12
Нонди
11
Арутюнян
15
Йенне
77
Серобян
21
10
23
19
19
23
22
10
10
22
20
Сойсало
77
77
20
Сойсало
9
Колли
21
21
9
Колли
10
11
11
10
11
Арутюнян
20
20
11
Арутюнян
21
33
33
21
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Арарат-Армения
6
Акош Маркграф
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
1
Rafael Manasyan
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
21
Narek Alaverdyan
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
6
Акош Маркграф
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafael Manasyan
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
21
Narek Alaverdyan
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Академия Пушкаша - Арарат-Армения
3
1
3
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
22
11
Офсайды
4
2
Количество передач
372
459
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Сардарапат
- : -
30.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Информация о матче
Главный судья:
Genc Nuza, Kosovo
Стадион:
Pancho Arena, Felcsut
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