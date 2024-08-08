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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арарат-Армения - Академия Пушкаша
Арарат-Армения - Академия Пушкаша: обзор матча 08 августа 2024
Арарат-Армения
08.08.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Академия Пушкаша
89'
М. Сойсало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арарат-Армения - Академия Пушкаша
89'
ГОЛ! 0:1!
М. Сойсало
Пас отдал
J. Levi
87'
Желтая карточка
Ж. Надь
87'
Замена
J. Puljic
️️️️
Л. Колли
Замена
К. Мурадян
️️️️
А. Нонди
86'
81'
Желтая карточка
B. Ormonde-Ottewill
78'
Замена
J. Levi
️️️️
У. Ниссила
Желтая карточка
J. Duarte
76'
Замена
A. Rodriguez
️️️️
О. Арутюнян
72'
63'
Замена
A. Favorov
️️️️
R. Szolnoki
Замена
A. Ambartsumyan
️️️️
A. Tera
56'
Желтая карточка
Т. Йенне
28'
Желтая карточка
Э. Григорян
17'
16'
Желтая карточка
R. Szolnoki
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат-Армения
25
Данил Кучер
ВР
16
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
3
Джуниор Хулио
ЦЗ
13
Камо Оганесян
(К)
ПЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
15
Тентон Йенне
ЦП
12
Амос Нонди
ЦП
20
A. Tera
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Арарат-Армения
1
Rafael Manasyan
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
55
Акоп Акопян
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
10
Armen Ambartsumyan
ЦФ
11
Jonathan Duarte
ЦФ
21
A. Rodriguez
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
21
Narek Alaverdyan
ЦФ
Академия Пушкаша
6
Акош Маркграф
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
4-3-1-2
25
Кучер
16
Григорян
4
Кейрош
3
Хулио
13
Оганесян
11
Арутюнян
15
Йенне
12
Нонди
77
Серобян
33
20
3-2-2-3
91
33
22
18
Надь
23
Масейрас
94
Стронати
20
Сойсало
16
Ниссила
9
Колли
23
14
12
Нонди
19
Мурадян
19
Мурадян
12
Нонди
20
10
10
20
11
Арутюнян
21
21
11
Арутюнян
22
19
19
22
9
Колли
21
21
9
Колли
16
Ниссила
10
10
16
Ниссила
Остались в запасе
Арарат-Армения
Академия Пушкаша
1
Rafael Manasyan
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Акоп Акопян
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
11
Jonathan Duarte
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
21
Narek Alaverdyan
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
6
Акош Маркграф
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
1
Rafael Manasyan
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Акоп Акопян
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
11
Jonathan Duarte
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
21
Narek Alaverdyan
ЦФ
Остались в запасе
6
Акош Маркграф
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Арарат-Армения - Академия Пушкаша
3
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
20
Офсайды
0
3
Количество передач
407
335
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Сардарапат
- : -
30.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Хагенес
Стадион:
Республиканский
Новости команд
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