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Расписание матчей
Испания. Кубок
Арандина - Кадис
Арандина - Кадис: обзор матча 07 декабря 2023
Арандина
07.12.2023, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Кадис
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0
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0
1
Матчи команд
Арандина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Арандина
1 : 3
06.01.2024
Реал
Испания. Кубок, 1/32 финала
Арандина
2 : 1
07.12.2023
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Арандина
1 : 0
01.11.2023
Мурсия
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
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Мальорка
2 : 1
02.11.2026
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Кадис
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