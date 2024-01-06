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Расписание матчей
Испания. Кубок
Арандина - Реал
Арандина - Реал: обзор матча 06 января 2024
Арандина
06.01.2024, суббота, 23:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Реал
90+3'
Начо (АГ)
54'
Хоселу (П)
55'
Б. Диас
90+1'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арандина - Реал
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Начо
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Родриго
Пас отдал
Б. Диас
59'
Замена
Родриго
️️️️
Э. Камавинга
59'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
А. Гюлер
55'
ГОЛ! 0:2!
Б. Диас
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Хоселу
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Арандина - Реал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арандина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Арандина
1 : 3
06.01.2024
Реал
Испания. Кубок, 1/32 финала
Арандина
2 : 1
07.12.2023
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Арандина
1 : 0
01.11.2023
Мурсия
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
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Арандина
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