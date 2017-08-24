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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Аполлон
Мидтьюлланд - Аполлон: обзор матча 24 августа 2017
Мидтьюлланд
24.08.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Аполлон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Аполлон
Желтая карточка
Ж. Корчмар
82'
Желтая карточка
А. Ремер
40'
Желтая карточка
А. Серлот
37'
Начало матча
Статистика матча Мидтьюлланд - Аполлон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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