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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Олимпиакос
АПОЭЛ - Олимпиакос: обзор матча 08 декабря 2016
АПОЭЛ
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
19'
М. Да Кошта (АГ)
83'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Олимпиакос
Желтая карточка
Э. Алонефтис
85'
ГОЛ! 2:0!
И. Де Камарго
Пас отдал
Н. Мораиш
83'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
П. Сотириу
81'
76'
Замена
А. Домингес
️️️️
К. Фортунис
76'
Замена
Г. Мантатис
️️️️
А. де ла Белья
67'
Желтая карточка
Б. Виана
Замена
А. Орланди
️️️️
Ф. Бертольо
67'
66'
Замена
А. Андруцос
️️️️
А. Мартинш
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Г. Эфрем
60'
Желтая карточка
Н. Александру
51'
44'
Желтая карточка
М. Да Кошта
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Да Кошта
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
16
Винисиус
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
26
Нуну Мораиш
ПП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЛФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
7
Георгиос Эфрем
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
28
Андре Мартинш
ПП
92
Себа
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
8
Андреа Орланди
ПЗ
77
Вандер
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
77
Георгиос Мантатис
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
3-4-3
24
Ватерман
30
Меркис
50
Карлао
21
Миланов
16
Винисиус
11
Александру
18
Бертольо
26
Мораиш
46
Алонефтис
79
Сотириу
7
Эфрем
4-3-1-2
1
Леали
3
де ла Белья
2
Виана
3
Да Кошта
90
Фигейраш
28
Мартинш
18
Эльюнусси
15
Ромао
7
Фортунис
12
Идейе
92
Себа
7
Эфрем
70
Янниотас
70
Янниотас
7
Эфрем
18
Бертольо
8
Орланди
8
Орланди
18
Бертольо
79
Сотириу
9
Де Камарго
9
Де Камарго
79
Сотириу
28
Мартинш
16
Андруцос
16
Андруцос
28
Мартинш
3
де ла Белья
77
Мантатис
77
Мантатис
3
де ла Белья
7
Фортунис
10
Домингес
10
Домингес
7
Фортунис
Остались в запасе
АПОЭЛ
Олимпиакос
78
Урко Пардо
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
77
Вандер
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
43
Димитриос Николау
ЦЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
77
Вандер
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча АПОЭЛ - Олимпиакос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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