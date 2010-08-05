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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Яблонец - АПОЭЛ
Яблонец - АПОЭЛ: обзор матча 05 августа 2010
Яблонец
05.08.2010, четверг, 22:00
Лига Европы
1 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АПОЭЛ
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Яблонец - АПОЭЛ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
- : -
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Лига конференций, 2 тур
Яблонец
0 : 0
22.10.2026
Брайтон
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
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