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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - АПОЭЛ
Айнтрахт - АПОЭЛ: обзор матча 12 декабря 2013
Айнтрахт
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
2 : 0
Завершен
АПОЭЛ
68'
Ш. Шрёк
77'
К. Джакпа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - АПОЭЛ
80'
Желтая карточка
Кристиан
Замена
М. Бакалорж
️️️️
Т. Инуи
78'
77'
Желтая карточка
Г. Мандука
ГОЛ! 2:0!
К. Джакпа
77'
Замена
Хоселу
️️️️
С. Лакич
69'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Шрёк
Пас отдал
К. Джакпа
68'
64'
Замена
Кристиан
️️️️
М. Антониадес
63'
Желтая карточка
Винисиус
Замена
С. Киттель
️️️️
Т. Барнетта
61'
46'
Замена
Г. Мандука
️️️️
К. Хараламбидис
46'
Замена
Винисиус
️️️️
Н. Мораиш
37'
Желтая карточка
А. Соломоу
Желтая карточка
Ш. Шрёк
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
27
Ариц Борда
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
8
Кристиан
ЦП
16
Винисиус
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Видвальд
22
Челоцци
23
Русс
23
Андерсон Бамба
15
Джакпа
10
Шрёк
10
Барнетта
23
Флум
14
Инуи
10
Розенталь
29
Лакич
4-4-2
22
Хиотис
77
Соломоу
3
Гильерме
23
Антониадес
27
Борда
10
Хараламбидис
11
Александру
18
Артиматас
26
Мораиш
79
Сотириу
9
Шеридан
10
Барнетта
8
Киттель
8
Киттель
10
Барнетта
14
Инуи
6
Бакалорж
6
Бакалорж
14
Инуи
29
Лакич
13
Хоселу
13
Хоселу
29
Лакич
23
Антониадес
8
Кристиан
8
Кристиан
23
Антониадес
10
Хараламбидис
21
Мандука
21
Мандука
10
Хараламбидис
26
Мораиш
16
Винисиус
16
Винисиус
26
Мораиш
Остались в запасе
Айнтрахт
АПОЭЛ
1
Кевин Трапп
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
78
Урко Пардо
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
78
Урко Пардо
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Айнтрахт - АПОЭЛ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Дойче банк Парк
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