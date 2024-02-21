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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Анортосис
АЕЗ Закакиу - Анортосис: обзор матча 21 февраля 2024
АЕЗ Закакиу
21.02.2024, среда, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
0 : 2
Завершен
Анортосис
18'
C. Banza
42'
S. Castel (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Анортосис
86'
Замена
D. Paroutis
️️️️
Э. Феррейра
86'
Замена
М. Иоанну
️️️️
С. Техера
Желтая карточка
J. Ruíz
84'
Замена
Н. Дигини
️️️️
M. Sifneos
72'
Замена
I. Chatzivasilis
️️️️
A. Christou
72'
Желтая карточка
К. Роша
71'
70'
Замена
С. Гассама
️️️️
S. Castel
70'
Замена
А. Переа
️️️️
Кико
46'
Замена
М. Антониу
️️️️
М. Ваге
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
S. Castel
Желтая карточка
A. Christou
25'
18'
ГОЛ! 0:1!
C. Banza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
77
Clé
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
17
Yair Castro
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
17
D. Paroutis
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
90
Секу Гассама
ЦФ
4-4-2
1
2
33
24
4
30
10
33
10
Роша
29
77
3-2-1-4
1
Арболеда
44
Корреа
5
Кико
7
Коррейя
22
Ваге
4
Каргас
8
Техера
9
7
Феррейра
12
81
33
26
26
33
29
30
Дигини
30
Дигини
29
7
Феррейра
17
17
7
Феррейра
8
Техера
48
Иоанну
48
Иоанну
8
Техера
22
Ваге
22
Антониу
22
Антониу
22
Ваге
5
Кико
80
Переа
80
Переа
5
Кико
9
90
Гассама
90
Гассама
9
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Анортосис
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
17
Yair Castro
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
88
Андреас Хрисостому
ЦП
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
17
Yair Castro
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
88
Андреас Хрисостому
ЦП
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Анортосис
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
23
10
Сейвы
4
1
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
0 : 0
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
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