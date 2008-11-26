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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Анортосис - Вердер
Анортосис - Вердер: обзор матча 26 ноября 2008
Анортосис
26.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 5 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
72'
Диего (П)
88'
У. Алмейда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анортосис - Вердер
Желтая карточка
Т. Фрингс
ГОЛ! 0:2!
У. Алмейда
Пас отдал
М. Розенберг
Замена
М. Розенберг
️️️️
К. Писарро
Желтая карточка
С. Добрашинович
Желтая карточка
В. Лабан
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Диего
Замена
️️️️
О. Бауманн
Замена
️️️️
И. Скопелитис
Желтая карточка
О. Бауманн
18'
Желтая карточка
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
37
Джеффри Лейвакабесси
ЛЗ
5
Траянос Деллас
ЦЗ
4
Николаос Кацавакис
(К)
ЦЗ
24
Андреас Константину
ПЗ
14
Венсан Лабан
ЛП
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
18
Синиша Добрашинович
ЦП
Вердер
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
6
Душко Тошич
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
0
Торстен Фрингс
ПП
14
Клаудио Писарро
ЛФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
10
Диего
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Анортосис
32
Гавриэл Константину
ВР
23
Гиоргос Георгиу
ЛЗ
23
Константинос Самарас
ЦЗ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
11
Юрица Враньеш
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-3
37
Лейвакабесси
5
Деллас
4
Кацавакис
24
Константину
14
Лабан
18
Добрашинович
8
Скопелитис
3-1-1-3
1
Бауманн
27
Налдо
4
Мертезакер
6
Тошич
0
Фрингс
10
Озил
10
Диего
9
Алмейда
14
Писарро
14
Писарро
9
Розенберг
9
Розенберг
14
Писарро
Остались в запасе
Анортосис
Вердер
23
Константинос Самарас
ЦЗ
32
Гавриэл Константину
ВР
23
Гиоргос Георгиу
ЛЗ
11
Юрица Враньеш
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
23
Константинос Самарас
ЦЗ
32
Гавриэл Константину
ВР
23
Гиоргос Георгиу
ЛЗ
Остались в запасе
11
Юрица Враньеш
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Анортосис - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
- : -
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Анортосис
1 : 3
11.10.2026
Пафос
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Помощники судьи:
Хуан Юсте Хименес
Хавьер Уго Новоа Роблес (оба - Испания)
Делегат:
Гвидо Корнелла (Швейцария)
Стадион:
Антонис Пападопулос
Посещаемость:
18000
Где смотреть матч:
"НТВ+ Теннис" 22:30 (прямая)
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