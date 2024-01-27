Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - Докса Катокопиас
Анортосис - Докса Катокопиас: обзор матча 27 января 2024
Анортосис
27.01.2024, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
0 : 2
Завершен
Докса Катокопиас
19'
N. Trujić
90+5'
Э. Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - Докса Катокопиас
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Э. Асанте
Пенальти не реализован!
С. Гассама
89'
76'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
N. Trujić
Замена
D. Tzouliou
️️️️
М. Уорис
75'
Замена
D. Paroutis
️️️️
Э. Феррейра
67'
Замена
А. Хрисостому
️️️️
Кико
67'
Желтая карточка
Я. Каргас
66'
60'
Желтая карточка
N. Trujić
Замена
C. Banza
️️️️
C. Musonda Jr
46'
34'
Желтая карточка
S. Thandi
27'
Желтая карточка
Э. Асанте
Желтая карточка
N. Marmouk
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
N. Trujić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
77
Charly Musonda Jr
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Докса Катокопиас
33
Michalis Agrimakis
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Simranjit Thandi
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
99
Omar Hani
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Анортосис
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
4
Костакис Артиматас
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
81
Chico Banza
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
8
Душко Трайчевски
ОП
21
Bryan Alceus
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
3-2-1-4
93
Михаил
4
Каргас
7
Коррейя
5
Кико
5
22
Ваге
77
7
Феррейра
20
Уорис
90
Гассама
12
3-2-1-2
33
23
Антониадес
2
35
Велкоски
24
Провидакис
4
Сиелис
99
88
Асанте
7
7
Феррейра
17
17
7
Феррейра
77
81
81
77
5
Кико
88
Хрисостому
88
Хрисостому
5
Кико
20
Уорис
50
50
20
Уорис
7
8
Трайчевски
8
Трайчевски
7
Кириаку
21
21
Кириаку
Остались в запасе
Анортосис
Докса Катокопиас
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
4
Костакис Артиматас
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
10
Adil Nabi
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
4
Костакис Артиматас
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
Остались в запасе
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
10
Adil Nabi
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Анортосис - Докса Катокопиас
2
3
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
7
15
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Marios Christoforou, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
Новости команд
Все
Анортосис
Докса Катокопиас
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра
2023.12.18 22:56
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
1
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
1
Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
2022.08.30 22:33
2
«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра
2023.12.18 22:56
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+