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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкараспор - Бурсаспор
Анкараспор - Бурсаспор: обзор матча 08 мая 2010
Анкараспор
08.05.2010, суббота, 17:00
Чемпионат Турции, 33 тур
0 : 3
Завершен
Бурсаспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Анкараспор - Бурсаспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анкараспор
Чемпионат Турции, 34 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
15.05.2010
Анкараспор
Чемпионат Турции, 33 тур
Анкараспор
0 : 3
08.05.2010
Бурсаспор
Чемпионат Турции, 32 тур
Манисаспор
3 : 0
01.05.2010
Анкараспор
Чемпионат Турции, 31 тур
Анкараспор
0 : 3
25.04.2010
Диярбакырспор
Чемпионат Турции, 30 тур
Сивасспор
3 : 0
18.04.2010
Анкараспор
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Йеникент Асас
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Анкараспор
Бурсаспор
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Ивелин Попов может сменить «Спартак» на «Бурсаспор»
2018.07.22 21:27
7
Муса не хочет переезжать в Турцию
2018.01.07 06:50
3
Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»
2018.01.04 15:00
12
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Ивелин Попов может сменить «Спартак» на «Бурсаспор»
2018.07.22 21:27
7
Муса не хочет переезжать в Турцию
2018.01.07 06:50
3
Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»
2018.01.04 15:00
12
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