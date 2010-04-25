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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкараспор - Диярбакырспор
Анкараспор - Диярбакырспор: онлайн-трансляция 25 апреля 2010
Анкараспор
25.04.2010, воскресенье, 16:00
Чемпионат Турции, 31 тур
0 : 3
Тех. поражение
Диярбакырспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Анкараспор - Диярбакырспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анкараспор
Чемпионат Турции, 34 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
15.05.2010
Анкараспор
Чемпионат Турции, 33 тур
Анкараспор
0 : 3
08.05.2010
Бурсаспор
Чемпионат Турции, 32 тур
Манисаспор
3 : 0
01.05.2010
Анкараспор
Чемпионат Турции, 31 тур
Анкараспор
0 : 3
25.04.2010
Диярбакырспор
Чемпионат Турции, 30 тур
Сивасспор
3 : 0
18.04.2010
Анкараспор
Диярбакырспор
Чемпионат Турции, 34 тур
Диярбакырспор
0 : 2
15.05.2010
Эскишехирспор
Чемпионат Турции, 33 тур
Касымпаша
1 : 0
09.05.2010
Диярбакырспор
Чемпионат Турции, 32 тур
Диярбакырспор
1 : 3
02.05.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 31 тур
Анкараспор
0 : 3
25.04.2010
Диярбакырспор
Чемпионат Турции, 30 тур
Диярбакырспор
0 : 3
18.04.2010
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Йеникент Асас
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