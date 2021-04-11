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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Генчлербирлиги
Анкарагюджю - Генчлербирлиги: обзор матча 11 апреля 2021
Анкарагюджю
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
66'
Э. Гюрал
70'
А. Кызылдаг (АГ)
75'
B. Stancu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Генчлербирлиги
90'
+4
Желтая карточка
А. Кызылдаг
Замена
Э. Дикмен
️️️️
А. Потук
90'
+3
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
90'
+2
Замена
И. Воца
️️️️
Э. Чекичи
87'
Желтая карточка
Жералду
86'
84'
Замена
Д. Сио
️️️️
С. Дикмен
Желтая карточка
З. Шарлия
82'
82'
Желтая карточка
S. Yilmaz
75'
Желтая карточка
М. Юханссон
75'
ГОЛ! 2:1!
B. Stancu
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Кызылдаг
70'
67'
Замена
B. Stancu
️️️️
F. AyitÃ©
ГОЛ! 1:0!
Э. Гюрал
66'
64'
Желтая карточка
Р. Пирис
Замена
Э. Гюрал
️️️️
Т. Бервен
49'
Замена
Жералду
️️️️
A. Badji
46'
Желтая карточка
Э. Чекичи
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Анкарагюджю
99
Furkan Beklevic
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
13
Джованни Сио
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
4-3-3
1
Челикай
70
Кициу
31
Шарлия
8
Пинту
13
12
Акдаг
4
Потук
28
Пайнтсил
19
Бервен
25
8
Чекичи
4-4-2
15
Нордфельдт
4
Юханссон
39
4
Кызылдаг
3
6
Дикмен
17
21
Кандеяш
26
Пирис
91
Лима
11
4
Потук
4
Дикмен
4
Дикмен
4
Потук
19
Бервен
77
Гюрал
77
Гюрал
19
Бервен
25
29
Жералду
29
Жералду
25
8
Чекичи
42
Воца
42
Воца
8
Чекичи
6
Дикмен
13
Сио
13
Сио
6
Дикмен
11
9
9
11
Остались в запасе
Анкарагюджю
Генчлербирлиги
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
99
Furkan Beklevic
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
27
Омюрджан Артан
ПЗ
7
Dominik Furman
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
8
Murat Yildirim
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
99
Furkan Beklevic
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Остались в запасе
27
Омюрджан Артан
ПЗ
7
Dominik Furman
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
8
Murat Yildirim
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Анкарагюджю - Генчлербирлиги
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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