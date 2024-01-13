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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Анжер
Бастия - Анжер: обзор матча 13 января 2024
Бастия
13.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 20 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
29'
F. Bianchini
60'
M. Alfarela
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Анжер
85'
Замена
А. Эну
️️️️
З. Ферхат
Замена
M. Souboul
️️️️
J. Janneh
83'
Замена
A. Roncaglia
️️️️
Ш. Траоре
82'
Замена
Р. Япи
️️️️
B. Santelli
82'
Замена
K. Djoco
️️️️
M. Alfarela
76'
Замена
F. Tomi
️️️️
F. Bianchini
71'
61'
Замена
З. Халед
️️️️
П. Капелле
61'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Ф. Эль-Мелали
ГОЛ! 2:0!
M. Alfarela
Пас отдал
B. Santelli
60'
46'
Замена
И. Ньян
️️️️
Ж. Лопи
ГОЛ! 1:0!
F. Bianchini
Пас отдал
M. Alfarela
29'
Желтая карточка
J. Janneh
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Анжер
16
Eliot Pasture
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-3-4
30
Пласид
22
Траоре
99
Оку
95
Кейта
7
66
25
19
7
4
Бонерт
9
4-3-1-2
16
Зинга
27
Рао-Лисоа
29
Анен
22
Хунтонджи
25
Бамба
8
Ферхат
8
Лопи
15
Капелле
8
Абделли
28
Эль-Мелали
99
Диони
22
Траоре
4
4
22
Траоре
66
22
22
66
9
27
Япи
27
Япи
9
7
9
9
7
19
9
9
19
15
Капелле
22
Халед
22
Халед
15
Капелле
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
8
Лопи
7
Ньян
7
Ньян
8
Лопи
8
Ферхат
23
Эну
23
Эну
8
Ферхат
Остались в запасе
Бастия
Анжер
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
16
Eliot Pasture
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
Остались в запасе
16
Eliot Pasture
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Бастия - Анжер
1
Всего ударов по воротам
14
2
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
9
Офсайды
3
3
Количество передач
482
539
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
Посещаемость:
70
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