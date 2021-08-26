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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витесс - Андерлехт
Витесс - Андерлехт: обзор матча 26 августа 2021
Витесс
26.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Андерлехт
4'
М. Виттек
49'
М. Виттек
81'
Л. Рафаэлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Витесс - Андерлехт
Желтая карточка
Т. Бейтинк
90'
+3
Замена
П. Вруг
️️️️
Я. Гбоу
86'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Л. Опенда
83'
81'
ГОЛ! 2:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
К. Ольссон
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Н. Фредериксен
72'
Желтая карточка
Т. Хайек
71'
70'
Замена
М. Дауда
️️️️
Б. Раман
70'
Замена
И. Телин
️️️️
Д. Зиркзее
70'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Ф. Амузу
66'
Желтая карточка
Ф. Амузу
Желтая карточка
М. Шуберт
66'
ГОЛ! 2:0!
М. Виттек
Пас отдал
Э. Даса
49'
29'
Желтая карточка
К. Ольссон
9'
Желтая карточка
У. Худт
Желтая карточка
Р. Базур
8'
ГОЛ! 1:0!
М. Виттек
Пас отдал
Э. Даса
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
2-2-1-5
15
Шуберт
37
Хайек
2
Даса
23
Базур
22
Беро
34
Гбоу
5
Ороз
17
Опенда
32
Виттек
6
Тронстад
8
Фредериксен
4-3-3
1
ван Кромбрадж
62
Мурильо
4
Харвуд-Беллис
29
Худт
17
Гомес
24
Каллен
8
Ольссон
11
Рафаэлов
11
Зиркзее
9
Амузу
14
Раман
34
Гбоу
8
Вруг
8
Вруг
34
Гбоу
17
Опенда
29
Бейтинк
29
Бейтинк
17
Опенда
8
Фредериксен
9
Дарфалу
9
Дарфалу
8
Фредериксен
9
Амузу
16
Версхарен
16
Версхарен
9
Амузу
14
Раман
15
Дауда
15
Дауда
14
Раман
11
Зиркзее
92
Телин
92
Телин
11
Зиркзее
Остались в запасе
Витесс
Андерлехт
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Витесс - Андерлехт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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