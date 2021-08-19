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Лига конференций 2026/2027
Андерлехт - Витесс
Андерлехт - Витесс: обзор матча 19 августа 2021
Андерлехт
19.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Витесс
10'
Б. Раман
34'
Б. Раман
90'
Я. Версхарен
90+5'
Л. Рафаэлов (П)
31'
Э. Даса
46'
Н. Фредериксен
72'
У. Таннан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Андерлехт - Витесс
Желтая карточка
И. Телин
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Л. Рафаэлов
90'
+5
90'
+3
Замена
П. Вруг
️️️️
Я. Гбоу
ГОЛ! 3:3!
Я. Версхарен
Пас отдал
Л. Рафаэлов
90'
89'
Желтая карточка
Т. Бейтинк
88'
Желтая карточка
М. Виттек
85'
Желтая карточка
У. Дарфалу
85'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
У. Дарфалу
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Б. Раман
83'
76'
Желтая карточка
Э. Даса
73'
Желтая карточка
У. Таннан
72'
ГОЛ! 2:3!
У. Таннан
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Ф. Амузу
69'
Замена
И. Телин
️️️️
Д. Зиркзее
69'
66'
Желтая карточка
М. Шуберт
66'
Замена
У. Таннан
️️️️
Н. Фредериксен
46'
ГОЛ! 2:2!
Н. Фредериксен
Пас отдал
Я. Гбоу
Желтая карточка
Д. Каллен
43'
36'
Желтая карточка
М. Беро
ГОЛ! 2:1!
Б. Раман
Пас отдал
Ф. Амузу
34'
31'
ГОЛ! 1:1!
Э. Даса
Пас отдал
Я. Гбоу
24'
Желтая карточка
Р. Базур
ГОЛ! 1:0!
Б. Раман
Пас отдал
Ф. Амузу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-3-3
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
3
Делкруа
29
Худт
62
Мурильо
24
Каллен
8
Ольссон
11
Рафаэлов
9
Амузу
11
Зиркзее
14
Раман
2-2-1-5
15
Шуберт
2
Даса
37
Хайек
23
Базур
22
Беро
34
Гбоу
6
Тронстад
32
Виттек
5
Ороз
8
Фредериксен
9
Дарфалу
9
Амузу
18
Ашимеру
18
Ашимеру
9
Амузу
14
Раман
16
Версхарен
16
Версхарен
14
Раман
11
Зиркзее
92
Телин
92
Телин
11
Зиркзее
34
Гбоу
8
Вруг
8
Вруг
34
Гбоу
8
Фредериксен
6
Таннан
6
Таннан
8
Фредериксен
9
Дарфалу
29
Бейтинк
29
Бейтинк
9
Дарфалу
Остались в запасе
Андерлехт
Витесс
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Андерлехт - Витесс
2
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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