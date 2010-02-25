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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Атлетик
Андерлехт - Атлетик: обзор матча 25 февраля 2010
Андерлехт
25.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Атлетик
4'
Р. Лукаку
27'
М. Сан Хосе (АГ)
50'
М. Буссуфа
68'
Ж. Лежар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Атлетик
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
М. Суарес
️️️️
Ж. Лежар
Замена
Буба
️️️️
Ш. Куяте
ГОЛ! 4:0!
Ж. Лежар
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Р. Лукаку
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
Р. Лукаку
Желтая карточка
Ф. Йесте
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Муньяин
Замена
О. де Маркос
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ! 3:0!
М. Буссуфа
Замена
И. Муньяин
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
М. Буссуфа
Желтая карточка
С. Прото
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Сан Хосе
Желтая карточка
О. Дешахт
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
2'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
12
Томас Шатель
ЦП
10
Кану
ЦП
90
Буба
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
19
Том де Суттер
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
4-1-4-1
1
Прото
37
ван Дамм
3
Дешахт
23
Юхас
3
Мазух
8
Куяте
6
Билья
11
Буссуфа
30
Лежар
30
Жилле
9
Лукаку
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
19
Кастильо
88
Мартинес
6
Орбаис
14
Сусаета
33
Йесте
12
Льоренте
23
Токеро
8
Куяте
90
Буба
90
Буба
8
Куяте
30
Лежар
7
Суарес
7
Суарес
30
Лежар
9
Лукаку
19
де Суттер
19
де Суттер
9
Лукаку
23
Токеро
18
де Маркос
18
де Маркос
23
Токеро
Муньяин
11
Габилондо
11
Габилондо
Муньяин
6
Орбаис
10
Муньяин
10
Муньяин
6
Орбаис
Остались в запасе
Андерлехт
Атлетик
12
Томас Шатель
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
10
Кану
ЦП
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
12
Томас Шатель
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
10
Кану
ЦП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Андерлехт - Атлетик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Томас Айнваллер
(Тироль)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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