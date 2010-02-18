Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Андерлехт
Атлетик - Андерлехт: обзор матча 18 февраля 2010
Атлетик
18.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Андерлехт
58'
М. Сан Хосе
35'
Л. Билья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Андерлехт
Замена
М. Суарес
️️️️
М. Буссуфа
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Г. Токеро
️️️️
О. де Маркос
Желтая карточка
Ш. Куяте
ГОЛ! 1:1!
М. Сан Хосе
Замена
М. Сусаета
️️️️
К. Гурпеги
Замена
И. Муньяин
️️️️
Ф. Йесте
ГОЛ! 0:1!
Л. Билья
Желтая карточка
Р. Юхас
20'
Желтая карточка
Ж. Лежар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Кану
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
12
Томас Шатель
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
29
Устариц
12
Сан Хосе
19
Кастильо
88
Мартинес
6
Орбаис
18
де Маркос
18
Гурпеги
33
Йесте
12
Льоренте
3-1-5-1
1
Прото
3
Мазух
23
Юхас
37
ван Дамм
8
Куяте
10
Кану
30
Лежар
11
Буссуфа
30
Жилле
6
Билья
9
Лукаку
18
Гурпеги
14
Сусаета
14
Сусаета
18
Гурпеги
33
Йесте
10
Муньяин
10
Муньяин
33
Йесте
18
де Маркос
23
Токеро
23
Токеро
18
де Маркос
9
Лукаку
19
де Суттер
19
де Суттер
9
Лукаку
11
Буссуфа
7
Суарес
7
Суарес
11
Буссуфа
Остались в запасе
Атлетик
Андерлехт
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
12
Томас Шатель
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Шатель
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетик - Андерлехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Сан Мамес
Новости команд
Все
Атлетик
Андерлехт
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+