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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Амьен
Анжер - Амьен: обзор матча 16 марта 2024
Анжер
16.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 29 тур
1 : 3
Завершен
Амьен
34'
З. Халед
59'
М. Шуиар
68'
Э. Кэрролл
90+6'
Л. Мафута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Амьен
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Л. Мафута
90'
+1
Желтая карточка
С. Корчиа
89'
Замена
Г. Какута
️️️️
A. Leautey
89'
Замена
Ж. Гелин
️️️️
O. Gene
Замена
Я. Белхдим
️️️️
З. Халед
76'
Замена
Д. Калумба
️️️️
З. Ферхат
76'
Замена
Ф. Анен
️️️️
Ж. Лефор
76'
73'
Замена
M. Do Couto
️️️️
М. Шуиар
68'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кэрролл
Пас отдал
С. Корчиа
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Шуиар
Пас отдал
Ф. Бойя
Замена
Э. Леполь
️️️️
Л. Рао-Лисоа
59'
57'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Р. Лутин
ГОЛ! 1:0!
З. Халед
Пас отдал
Л. Рао-Лисоа
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
3-3-2-1-1
75
Фофана
7
Валери
25
Бамба
22
Хунтонджи
21
Лефор
22
Халед
27
Рао-Лисоа
15
Капелле
8
Ферхат
8
Абделли
99
Диони
3-1-3-1-2
1
Гютне
14
Корчиа
23
Джауаб
88
Амрауи
2
Фофана
30
34
Бойя
93
Лутин
8
Шуиар
50
14
Мафута
21
Лефор
29
Анен
29
Анен
21
Лефор
22
Халед
14
Белхдим
14
Белхдим
22
Халед
8
Ферхат
30
Калумба
30
Калумба
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
22
Леполь
22
Леполь
27
Рао-Лисоа
30
25
Гелин
25
Гелин
30
8
Шуиар
14
14
8
Шуиар
50
5
Какута
5
Какута
50
93
Лутин
9
Кэрролл
9
Кэрролл
93
Лутин
Остались в запасе
Анжер
Амьен
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Анжер - Амьен
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
15
Офсайды
0
1
Количество передач
432
420
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Стад Раймон Копа
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