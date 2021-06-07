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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сербия - Ямайка
Сербия - Ямайка: обзор матча 07 июня 2021
Сербия
07.06.2021, понедельник, 10:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Ямайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сербия - Ямайка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
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Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
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