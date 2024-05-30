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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Флуминенсе - Альянса
Флуминенсе - Альянса: обзор матча 30 мая 2024
Флуминенсе
30.05.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, группа A, 6 тур
3 : 2
Завершен
Альянса
47'
Кено
52'
Марсело
81'
Д. Кеннеди
7'
A. Arregui
50'
К. Серна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Альянса
Желтая карточка
Маркиньос
90'
+4
Желтая карточка
Д. Кеннеди
90'
+2
90'
+1
Замена
A. Fuentes
️️️️
J. Castillo
83'
Замена
J. De Santis
️️️️
R. Lagos
83'
Замена
V. Guzmán
️️️️
A. Arregui
ГОЛ! 3:2!
Д. Кеннеди
Пас отдал
Д. Ариас
81'
Замена
Д. Коста
️️️️
Кено
79'
77'
Замена
H. Barcos
️️️️
С. Уотерман
Желтая карточка
Гансо
76'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Г. Кано
74'
Желтая карточка
Мартинелли
60'
60'
Желтая карточка
A. Arregui
Желтая карточка
Марсело
58'
ГОЛ! 2:2!
Марсело
Пас отдал
Г. Кано
52'
50'
ГОЛ! 1:2!
К. Серна
Пас отдал
F. Zanelatto
ГОЛ! 1:1!
Кено
47'
Замена
Гансо
️️️️
Александер
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
Гуга
46'
Замена
Марлон
️️️️
Ф. Мело
46'
Желтая карточка
Ф. Мело
32'
7'
ГОЛ! 0:1!
A. Arregui
Пас отдал
R. Lagos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
5
Александер
ОП
30
Фелипе Мело
(К)
ОП
8
Мартинелли
ЦП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Альянса
32
Franco Saravia
ВР
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
6
Ренцо Гарсес
ЦЗ
3
Ricardo Lagos
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
(К)
ЦЗ
5
Adrián Arregui
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
21
Catriel Cabellos
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
77
F. Zanelatto
ЦФ
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Гансо
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Альянса
12
Ángel De la Cruz
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
15
Nicolas Amasifuen
ЦЗ
95
Yordi Vílchez
ЦЗ
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
8
Aldair Fuentes
ЦФ
29
Hernán Barcos
ЦФ
26
Víctor Guzmán
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
2-2-1-2-3
1
Фабио
12
Марсело
23
Гуга
5
Александер
30
Мело
8
Мартинелли
11
Ариас
45
Лима
14
Кано
20
Кено
9
Кеннеди
4-4-2
32
6
Гарсес
3
3
Самбрано
22
Фрейтес
15
21
90
Серна
5
18
Уотерман
77
30
Мело
4
Марлон
4
Марлон
30
Мело
5
Александер
10
Гансо
10
Гансо
5
Александер
14
Кано
7
Аугусто
7
Аугусто
14
Кано
20
Кено
11
Коста
11
Коста
20
Кено
23
Гуга
11
Маркиньос
11
Маркиньос
23
Гуга
15
8
8
15
18
Уотерман
29
29
18
Уотерман
5
26
26
5
3
9
9
3
Остались в запасе
Флуминенсе
Альянса
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
80
Давид Теранс
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
12
Ángel De la Cruz
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
15
Nicolas Amasifuen
ЦЗ
95
Yordi Vílchez
ЦЗ
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
80
Давид Теранс
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
12
Ángel De la Cruz
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
15
Nicolas Amasifuen
ЦЗ
95
Yordi Vílchez
ЦЗ
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Статистика матча Флуминенсе - Альянса
6
1
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
13
11
Офсайды
3
1
Количество передач
558
224
Сейвы
7
3
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.33
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Альянса
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса
5 : 0
21.11.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 1
08.11.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса
1 : 0
04.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 14 тур
Спортинг Кристал
3 : 2
29.10.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 1
25.10.2026
Альянса
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Маракана
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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22 ноября
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28 октября
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25 ноября
1
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22 ноября
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