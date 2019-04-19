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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Малага
Алькоркон - Малага: обзор матча 19 апреля 2019
Алькоркон
19.04.2019, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 35 тур
1 : 4
Завершен
Малага
45'
Х. Муньос Муньос (П)
12'
Х. Онтиверос
28'
А. Гонсалес
71'
Х. Онтиверос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алькоркон - Малага
71'
ГОЛ! 1:3!
Х. Онтиверос
Желтая карточка
Лауре
59'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Муньос Муньос
45'
43'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
28'
ГОЛ! 0:2!
А. Гонсалес
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Онтиверос
Пас отдал
Ф. Рикка
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Алькоркон - Малага
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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