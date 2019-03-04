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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Депортиво - Алькоркон
Депортиво - Алькоркон: обзор матча 04 марта 2019
Депортиво
04.03.2019, понедельник, 23:00
Испания. Сегунда, 28 тур
2 : 2
Завершен
Алькоркон
86'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Алькоркон
90'
+2
Желтая карточка
В. Касадесус
86'
ГОЛ! 0:1!
В. Касадесус
Желтая карточка
А. Бергантиньос
34'
20'
Желтая карточка
Лауре
Желтая карточка
Д. Симон
11'
Начало матча
Статистика матча Депортиво - Алькоркон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
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