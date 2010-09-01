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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькоркон - Сельта
Алькоркон - Сельта: обзор матча 01 сентября 2010
Алькоркон
01.09.2010, среда, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
3 : 2
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алькоркон - Сельта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
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25.10.2026
Бетис
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22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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