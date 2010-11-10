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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Алькоркон
Атлетик - Алькоркон: обзор матча 10 ноября 2010
Атлетик
10.11.2010, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Алькоркон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетик - Алькоркон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
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1 : 1
07.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
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21.10.2026
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17.10.2026
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Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
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Расинг де Феррол
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11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
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