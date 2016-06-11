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Албания - Швейцария
Албания - Швейцария: обзор матча 11 июня 2016
Албания
11.06.2016, суббота, 16:00
Чемпионат Европы, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Швейцария
5'
Ф. Шер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Швейцария
Желтая карточка
М. Маврай
90'
+2
Желтая карточка
Б. Кукели
89'
88'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Д. Шакири
Замена
Ш. Гаши
️️️️
А. Садику
82'
76'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Б. Джемаили
Замена
С. Цикалеши
️️️️
О. Роши
74'
66'
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
Э. Каце
63'
62'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Э. Каце
️️️️
Т. Джака
61'
Вторая желтая
Л. Цана
36'
Желтая карточка
Л. Цана
23'
14'
Желтая карточка
Ф. Шер
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шер
Пас отдал
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
7
Анси Аголли
ЛЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
14
Таулант Джака
ЛП
13
Бурим Кукели
ЦП
22
Амир Абраши
ПП
3
Эрмир Леньяни
ЛФ
10
Армандо Садику
ЦФ
21
Одисе Роши
РФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
18
Адмир Мехмеди
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
11
Валон Бехрами
ЦП
15
Блерим Джемаили
АП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
17
Шани Тарашай
ЦФ
4-3-3
1
Бериша
7
Аголли
5
Цана
15
Маврай
4
Хюсай
14
Джака
13
Кукели
22
Абраши
3
Леньяни
10
Садику
21
Роши
4-1-2-2-1
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
20
Джуру
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
11
Бехрами
18
Мехмеди
23
Шакири
15
Джемаили
9
Сеферович
14
Джака
20
Каце
20
Каце
14
Джака
21
Роши
16
Цикалеши
16
Цикалеши
21
Роши
10
Садику
11
Гаши
11
Гаши
10
Садику
15
Джемаили
20
Фрай
20
Фрай
15
Джемаили
23
Шакири
16
Фернандес
16
Фернандес
23
Шакири
18
Мехмеди
7
Эмболо
7
Эмболо
18
Мехмеди
Остались в запасе
Албания
Швейцария
13
Насер Алийи
ЛЗ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
6
Денис Закария
ОП
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
17
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
13
Насер Алийи
ЛЗ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
17
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Албания - Швейцария
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Где смотреть матч:
Матч ТВ, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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