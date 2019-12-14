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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Монтеррей - Аль-Садд
Монтеррей - Аль-Садд: обзор матча 14 декабря 2019
Монтеррей
14.12.2019, суббота, 20:30
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Аль-Садд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монтеррей - Аль-Садд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
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0 : 1
15.11.2026
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Мексика. Лига МХ, 16 тур
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4 : 0
08.11.2026
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3 : 3
01.11.2026
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Мексика. Лига МХ, 14 тур
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1 : 1
25.10.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
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08.11.2026
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30.10.2026
Аль-Шамаль
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Технолоджико
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