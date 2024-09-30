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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Наср - Аль-Райян
Аль-Наср - Аль-Райян: обзор матча 30 сентября 2024
Аль-Наср
30.09.2024, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 2 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Райян
45+1'
С. Мане
76'
К. Роналду
87'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Райян
Желтая карточка
Отавио
90'
+6
90'
Желтая карточка
Ж. де Сар
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
М. Аль-Фатиль
89'
87'
ГОЛ! 2:1!
Р. Гедес
Пас отдал
А. Бенчарки
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Гариб
76'
74'
Замена
M. Naji
️️️️
М. Салех
74'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Д. Бренет
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Мане
70'
Замена
Уэсли
️️️️
А. Габриэль
70'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
С. Аль-Ганнам
45'
+1
Желтая карточка
С. Аль-Наджди
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Райян
48
Пауло Виктор
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
4
Жульен де Сар
(К)
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
17
Ашраф Бенчарки
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Аль-Райян
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
12
Murad Naji
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
32
Khaled Muftah
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
4-1-3-2
24
Бенто
83
Аль-Наджди
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
2
Аль-Ганнам
17
аль-Хаибари
10
Мане
94
Талиска
20
Габриэль
7
Роналду
25
Отавио
4-3-2-1
48
Виктор
30
Бренет
5
Гарсия
55
Салех
13
Амару
4
де Сар
6
Абдулазиз
3
Ахмед
10
Гедес
7
Трезеге
17
Бенчарки
33
Аль-Фатиль
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
33
Аль-Фатиль
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
20
Габриэль
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Габриэль
55
Салех
12
12
55
Салех
30
Бренет
11
Перейра
11
Перейра
30
Бренет
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Райян
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
32
Khaled Muftah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
32
Khaled Muftah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Юнес Али
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Райян
2
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
7
Офсайды
3
1
Количество передач
532
404
Сейвы
5
4
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
Аль-Райян
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Аль-Авивал
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