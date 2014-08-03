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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ганновер-96 - Аль-Ахли
Ганновер-96 - Аль-Ахли: обзор матча 03 августа 2014
Ганновер-96
03.08.2014, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи
6 : 2
Завершен
Аль-Ахли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ганновер-96 - Аль-Ахли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
- : -
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Гарафа
2 : 2
22.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Ахли
0 : 3
16.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 5 тур
Аль-Ахли
0 : 0
10.10.2026
Аль-Сайлия
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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Ганновер-96
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