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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Аль-Ахли
Краснодар - Аль-Ахли: обзор матча 09 июля 2018
Краснодар
09.07.2018, понедельник, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 5
Завершен
Аль-Ахли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Краснодар - Аль-Ахли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
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