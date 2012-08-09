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Лига Европы 2026/2027
Актобе - Генк
Актобе - Генк: обзор матча 09 августа 2012
Актобе
09.08.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Генк
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Статистика матча Актобе - Генк
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0
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0
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Матчи команд
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2 : 3
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20.09.2026
Генк
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