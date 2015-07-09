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Нымме Калью - Актобе
Нымме Калью - Актобе: обзор матча 09 июля 2015
Нымме Калью
09.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Актобе
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Статистика матча Нымме Калью - Актобе
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Матчи команд
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
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