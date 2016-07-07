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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
МТК - Актобе
МТК - Актобе: обзор матча 07 июля 2016
МТК
07.07.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Актобе
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Статистика матча МТК - Актобе
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0
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Матчи команд
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- : -
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5 : 0
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МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
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Пакш
3 : 0
10.10.2026
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Актобе
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Кайрат
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Актобе
1 : 3
17.10.2026
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Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
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2 : 2
18.09.2026
Улытау
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