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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Актобе
Динамо К - Актобе: обзор матча 29 августа 2013
Динамо К
29.08.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
5 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Актобе
8'
Д. Ленс
29'
Р. Безус
34'
Д. Мбокани
51'
Б. Идейе (П)
71'
О. Гусев
36'
А. Гейнрих (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Актобе
80'
Желтая карточка
П. Бадло
Замена
Д. Вида
️️️️
О. Гусев
75'
ГОЛ! 5:1!
О. Гусев
71'
69'
Замена
С. Гридин
️️️️
Т. Кападзе
57'
Замена
А. Харабара
️️️️
А. Мулдаров
56'
Замена
С. Лисенков
️️️️
С. Давыдов
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Б. Идейе
51'
50'
Желтая карточка
А. Мулдаров
Замена
Дуду
️️️️
А. Ярмоленко
46'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Д. Мбокани
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Гейнрих
ГОЛ! 3:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
Д. Ленс
34'
ГОЛ! 2:0!
Р. Безус
Пас отдал
А. Ярмоленко
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленс
Пас отдал
А. Ярмоленко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Олег Гусев
(К)
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
90
Роман Безус
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Актобе
55
Андрей Сидельников
ВР
5
Петр Бадло
(К)
ЛЗ
12
Роберт Праймус
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
89
Алдан Балтаев
ПЗ
80
Тимур Кападзе
ЛП
10
Марат Хайруллин
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
50
Александр Гейнрих
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Никитенко
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Актобе
34
Ясур Нарзикулов
ВР
14
Сергей Гридин
ЦЗ
22
Санат Шалекенов
ЦЗ
4
Андрей Харабара
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Сергей Лисенков
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Коваль
14
Тремулинас
34
Хачериди
15
Драгович
20
Гусев
5
Вукоевич
90
Безус
44
Велозу
17
Ленс
7
Ярмоленко
70
Мбокани
3-2-4-1
55
Сидельников
12
Праймус
3
Мулдаров
5
Арзуманян
89
Балтаев
5
Бадло
50
Гейнрих
10
Хайруллин
8
Тагыберген
80
Кападзе
10
Давыдов
20
Гусев
21
Вида
21
Вида
20
Гусев
7
Ярмоленко
92
Дуду
92
Дуду
7
Ярмоленко
70
Мбокани
12
Идейе
12
Идейе
70
Мбокани
80
Кападзе
14
Гридин
14
Гридин
80
Кападзе
3
Мулдаров
4
Харабара
4
Харабара
3
Мулдаров
10
Давыдов
19
Лисенков
19
Лисенков
10
Давыдов
Остались в запасе
Динамо К
Актобе
1
Артур Рудько
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
95
Абат Аимбетов
ЦФ
34
Ясур Нарзикулов
ВР
22
Санат Шалекенов
ЦЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Владимир Никитенко
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
95
Абат Аимбетов
ЦФ
34
Ясур Нарзикулов
ВР
22
Санат Шалекенов
ЦЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Владимир Никитенко
Статистика матча Динамо К - Актобе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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