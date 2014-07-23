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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Актобе - Динамо Тб
Актобе - Динамо Тб: обзор матча 23 июля 2014
Актобе
23.07.2014, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Динамо Тб
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Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
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2 : 2
25.10.2026
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1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
- : -
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
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11.10.2026
Динамо Тб
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