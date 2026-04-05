Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аль-Айн - Аджман Клуб: обзор матча 05 апреля 2026

Аль-Айн
05.04.2026, воскресенье, 19:30
ОАЭ. Первый дивизион, 21 тур
2 : 0
Завершен
Аджман Клуб
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Аль-Айн - Аджман Клуб
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Стадион:
Хазза бин Зайед
Новости команд
Все
Аль-Айн
Аджман Клуб
Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Клуб РПЛ оформил трансфер игрока из Марокко
5 мая
1
Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ
11 апреля
«Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА
2 апреля
4
У ЦСКА 2 кандидата на замену Челестини
2 апреля
13
Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Клуб РПЛ оформил трансфер игрока из Марокко
5 мая
1
Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ
11 апреля
«Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА
2 апреля
4
У ЦСКА 2 кандидата на замену Челестини
2 апреля
13
«Ахмат» объявил о переходе участника ЧМ-2022
2024.02.06 21:55
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аль-Айн
Аджман Клуб
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Айн
4 : 0
16.05.2026
Дибба
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аджман Клуб
2 : 2
15.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Айн
5 : 0
10.05.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Дибба
0 : 2
10.05.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шарджа
0 : 5
06.05.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Айн
4 : 0
16.05.2026
Дибба
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Айн
5 : 0
10.05.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шарджа
0 : 5
06.05.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Батаих
0 : 2
23.04.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Айн
3 : 2
10.04.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аджман Клуб
2 : 2
15.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Дибба
0 : 2
10.05.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аджман Клуб
1 : 1
05.05.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Зафра
0 : 1
24.04.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аджман Клуб
1 : 3
11.04.2026
Аль-Васл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 