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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Айн - Аджман Клуб
Аль-Айн - Аджман Клуб: обзор матча 05 апреля 2026
Аль-Айн
05.04.2026, воскресенье, 19:30
ОАЭ. Первый дивизион, 21 тур
2 : 0
Завершен
Аджман Клуб
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Статистика матча Аль-Айн - Аджман Клуб
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Стадион:
Хазза бин Зайед
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